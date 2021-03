1300 danceliefhebbers bijna ouderwets los tijdens proefconcert Ziggo Dome

Dj Sam Feldt kijkt enorm uit naar zijn optreden: "Je mist heel erg de energie van de crowd- van de mensen. En hits worden hits op de dansvloer, dan schaaf je er nog wat aan en maak je het nog beter."

Het is voor Sam Feldt een jaar geleden dat hij voor een groot publiek stond. In maart vorig jaar moest hij een tour door de VS afbreken. Het eenmalige event voor 1500 mensen noemt hij een mooie eerste stap. "Ook om te laten zien, hopelijk, dat het op een bepaalde manier toch weer kan. Ik zie toch ook weer licht aan he einde van de tunnel. We zitten er nu ongeveer een jaar in met zijn allen en met de vaccinaties, de testmogelijkheden en dit soort testevents, denk ik dat er er een hoop signalen zijn dat we hopelijk in de zomer wat meer feestjes gaan zien."

'Voelt gewoon raar'

Ook het publiek in de Ziggo Dome kon niet wachten om weer een feestje te vieren. Het evenement was binnen 20 minuten uitverkocht. "Het is een heel raar gevoel", zegt een bezoekster. "Dit heb je een jaar lang niet meegemaakt, nu sta je hier weer met een aantal mensen dicht op elkaar. Dat voelt gewoon raar. Maar blij dat er weer iets kan."