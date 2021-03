Protest in Krimpen tegen homofobe predikant

Voor het gemeentehuis in Krimpen aan den IJssel hebben meer dan driehonderd mensen vanmiddag gedemonstreerd tegen een omstreden predikant. Ze eisen dat de gemeente "niet langer wegkijkt" van homo-onvriendelijke uitspraken door dominee Anthonie Kort, meldt Rijnmond.

De predikant in Krimpen ziet het coronavirus als straf van God en met name voor "afwijkingen" als abortus en euthanasie. In een (vertrouwelijke) brief aan het gemeentebestuur stelt hij dat "iedereen zal overlijden aan het virus" en dat 'iedereen moet worden uitgebannen die tegen de scheppingsorde indruist".

Direct nadat de brief vorig jaar uitlekte, deed oud-burgerraadslid voor de VVD Leon Houtzager al aangifte tegen de dominee. "Dit is echt een statement om homoseksualiteit aan te pakken. 'Hij (de dominee, red.) verwacht' dat de politiek er iets aan gaat doen", aldus Houtzager. "Als ik dit soort uitspraken zou doen moet ik meteen voor de rechter verschijnen. Maar plak het label religie erop en meteen moet alles mogen."

Problemen in gelovig dorp

Los van de aangifte riep het COC Krimpenaren op om vanmiddag naar het gemeentehuis te komen en de gemeente onder druk te zetten om afstand te nemen van de dominee en zijn brief. De demonstranten, veelal afkomstig uit de LHBTQ-gemeenschap, overhandigden 72 brieven aan de burgemeester. Die brieven schreven ze vorige week samen onder de Erasmusbrug in Rotterdam. Soms staan daarin heel persoonlijke verhalen over de problemen die zij in het gelovige dorp ervaren.

"Ik ben bang dat door deze aandacht alle gelovigen over één kam worden geschoren", zegt Elise Rens, een van de demonstranten vanmiddag. "Waar ik enorm op hoop is dat andere kerken er afstand van nemen en zeggen dat het christendom anders is. Dat zou ik heel tof vinden. Dat Krimpen dan een heel open dorp wordt waar geloof ook samen kan met welke seksualiteit dan ook."

Burgemeester Martijn Vroom (CDA) nam de persoonlijke brieven in ontvangst, maar liet weten geen standpunt in te nemen over de dominee. Wel beloofde hij alle brieven te lezen. Dominee Anthonie Kort wil de media niet te woord staan.