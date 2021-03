Schilderij 'probably Parijs' blijkt uniek tafereel uit Nijmegen

Op een Amerikaanse kunstveiling is een onbekend schilderij opgedoken van Nijmegen van rond de 18e eeuw. 'Probably Paris', was de omschrijving, 'waarschijnlijk Parijs'. Maar kunsthandelaar Patrick Peeters wist wel beter. Als kunstliefhebber en -kenner wist hij meteen dat het om een tafereel bij Nijmegen ging.

Op het schilderij is de stad te zien vanaf de overkant van de Waal bij Lent. Hoe het schilderij heet en wie het heeft gemaakt is niet bekend. Peeters herkende de contouren van de oude stad en wilde het schilderij graag hebben. Hoewel door de beschrijving duidelijk was dat het veilinghuis niet had herkend dat het om Nijmegen ging, hadden ook veel Amerikaanse kunsthandelaren belangstelling. De veiling was volgens Peeters nog tot op het laatste moment spannend.

'Alsof je een schat ontdekt'

Na een paar weken hoorde hij dat hij de gelukkige eigenaar was het van het schilderij. "Daar krijg ik toch een bepaald gevoel bij", vertelt hij enthousiast. "Het heeft iets kinderlijks, alsof je een schat ontdekt."

Hij noemt het opmerkelijk dat er in de archieven nergens een beschrijving van het werk te vinden is. Een handtekening van een maker heeft hij nog niet kunnen ontdekken. Meer informatie over waar het schilderij vandaan komt hoopt in hij in Amerikaanse archieven te vinden.

Olielantaarn

Een kunsthistoricus uit Nijmegen, Paul Dickmann schat in dat het schilderij na 1730 is gemaakt. In die tijd was het populair om stadsgezichten te schilderen, zegt hij tegen het AD. "Dat jaar was er nog geen olielantaarn bij de veerstoep zoals je die links van het rijtuigje ziet op de voorgrond." Volgens hem is dat uniek. Hij kent geen ander schilderij waar deze lantaarn op te zien is. De stad was onder kunstschilders uit het hele land populair door de brede rivier en de ligging op de heuvels. Daarom hoeft de schilder niet afkomstig te zijn uit de stad, denkt de kunsthistoricus.

Peeters hoopt dat het doek straks voor iedereen die Nijmegen een warm hart toedraagt te zien is een museum. "Maar eerst geniet ik nog van de zoektocht naar de herkomst van het schilderij. Dat is eigenlijk het leukste onderdeel van kunsthandel."