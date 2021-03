Nepagent (19) deelt boetes uit in Brabants dorp

De politie heeft gisteren een 19-jarige nepagent opgepakt in Oud Gastel. De man probeerde boetes uit te schrijven in het Brabantse dorp, niet ver van Roosendaal.

De man verscheen rond 16.00 uur plotseling op straat en sprak dorpsbewoners aan, meldt Omroep Brabant. Terwijl hij zich met een (vervalst) legitimatiebewijs voordeed als politieman, schreef hij de nepboetes uit.

Een groep omstanders vertrouwde het niet, waarop de man ervandoor ging. Aanvankelijk in zijn auto, maar nadat die was klemgereden door een aantal omstanders, rennend. Toen hij even later zijn auto kwam ophalen werd hij door buurtbewoners en de politie opgewacht. Een speurhond van de politie vond het weggegooide legitimatiebewijs in de bosjes terug.

De verdachte is opgepakt, verhoord en nadat hij een verklaring had afgelegd gisteravond om 22.00 uur weer vrijgelaten. Tegen hem wordt een (echt) proces-verbaal opgemaakt, laat de politie weten.