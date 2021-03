Twee aanhoudingen om oproep 'in de hens' steken GGD-teststraat

De politie heeft twee mensen opgepakt die op sociale media zouden hebben opgeroepen om de GGD-teststraat in Eindhoven "in de hens" te steken. Het gaat om een 57-jarige vrouw uit Andel en een man van 37 uit Gilze. De politie verdenkt hen van het plaatsen van opruiende berichten.

Gisteren kreeg de politie naar eigen zeggen diverse signalen over de oproep. De politie waarschuwt dat niet alleen het plaatsen, maar ook het delen van opruiende berichten een strafbaar feit is.

Coronateststraten zijn de afgelopen tijd daadwerkelijk doelwit geweest. Woensdag was er een explosie bij de teststraat in Bovenkarspel (Noord-Holland), eind januari werden brandbare goederen aangetroffen bij een testlocatie in Hilversum en op Urk werd op 23 januari de GGD-teststraat in brand gestoken.