Oprichter Twitter verkoopt zijn eerste tweet

Oprichter Jack Dorsey van Twitter biedt zijn eerste tweet te koop aan. Liefhebbers kunnen bieden op een digitaal certificaat waarmee het allereerste bericht op het platform officieel eigendom van de koper wordt.

"Just setting up my twttr" schreef Dorsey op 21 maart 2006. Op het korte berichtje is inmiddels al enkele tonnen geboden via een digitale veilingsite.

Hoewel het digitale object voor iedereen te kopiëren of downloaden is, is het verkopen van digitale producten tegenwoordig mogelijk door blockchaintechnologie. Daarmee kan één persoon een unieke, overdraagbare aanduiding als eigenaar krijgen, een non-fungible token (NFT), een niet-inwisselbaar kenmerk.

"Om het te vergelijken met een fysieke kunstverzameling: iedereen kan een Monet-poster kopen, maar slechts een persoon kan het origineel hebben", redeneert techwebsite The Verge, al geeft de schrijver van die uitleg toe dat het concept moeilijk te bevatten is. "Ik denk dat ik het begrijp na uren lezen. Maar ik denk ook dat ik in tranen ga uitbarsten."

Nyan Cat

Begrijpelijk of niet, voor digitale kunstenaars zijn NFT's een ideale manier om te verdienen aan hun anders straffeloos reproduceerbare werk. Sterker nog, doordat in een NFT-code kan worden bepaald dat de maker ook van toekomstige transacties een deel krijgt, stroomt er elke keer als het certificaat wordt verkocht weer geld binnen. Dat is een groot voordeel in vergelijk met fysieke kunst: Van Gogh heeft immers nooit geprofiteerd van de prijzen die anderen voor zijn werk ontvingen.

Een van de bekendste transacties met een NFT is de verkoop van het Nyan Cat-gifje, een eenvoudige animatie van een vliegende kat die een regenboog achterlaat. Ter ere van de tiende verjaardag van de populaire meme maakte ontwerper Chris Torres er een nieuwe versie van, die met een NFT voor een half miljoen euro van de hand ging.

Uniek

Veilingsite Valuables heeft meerdere redenen waarom iemand een digitaal object dat vrij toegankelijk is voor anderen zou willen kopen. "Het kan een investering zijn, er kan een emotionele waarde aan zitten of je schept een band tussen jou en de maker. Net zoals een handtekening op een voetbalplaatje maakte de NFT dit materiaal uniek en kostbaar."

The Verge vat het bondiger samen: "Kopers krijgen eigenlijk gewoon het recht om op te scheppen."