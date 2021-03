Softwareontwikkelaar John McAfee aangeklaagd voor cryptofraude

De Brits-Amerikaanse softwareontwikkelaar John McAfee is door het Openbaar Ministerie van Manhattan aangeklaagd wegens witwassen en fraude met cryptomunten. Volgens de autoriteiten in New York verdiende McAfee 13 miljoen dollar over de rug van beleggers die met de cryptomunten bleven zitten.

De zakenman prees op Twitter verschillende digitale valuta aan, die hij vervolgens zelf snel van de hand deed zodra de prijs begon te stijgen. De openbaar aanklager zegt dat McAfee met leugens en bedrog gebruikmaakte van het enthousiasme bij gebruikers over de nieuwe beleggingsmogelijkheid.

De 75-jarige McAfee, bekend van het gelijknamige antivirusprogramma, zit al vast in Spanje, vanwege een eerdere verdenking van belastingontduiking. Hij wordt mogelijk uitgeleverd. Een 40-jarige handlanger werd donderdagavond opgepakt in Texas.

Verdenkingen

McAfee kwam al vaker in opspraak: in 2012 werd hij internationaal gezocht omdat hij verdacht werd van de moord op een buurman, een zaak die nooit voor de rechter kwam. Ook volgden aanklachten voor rijden onder invloed en verboden wapenbezit.

Recentelijk beschuldigde de Amerikaanse overheid hem van belastingfraude. Hij zou bezittingen, geld en boten op naam van anderen hebben laten zetten zodat hij er zelf niet voor werd aangeslagen. McAfee ontkent schuld.