Eerste kievitsei van het jaar gevonden in Wilnis

Het eerste kievitsei van 2021 is vanmiddag gevonden in polder Groot Mijdrecht in het Utrechtse Wilnis. Volgens RTV Utrecht heeft Natuurorganisatie LandschappenNL gezamenlijk met Landschap Erfgoed Utrecht vastgesteld dat het een vers ei is en dus de eerste van het jaar. De vinder is Otwin Nonnekes van vrijwilligersgroep De Ronde Venen.

Het eerste kievitsei markeert de start van het weidevogelseizoen. Vorig jaar begon het seizoen net iets eerder, want toen troffen vogelwachters al een eerste ei aan op 2 maart in het Gelderse Bruchem. Gewoonlijk begint het broedseizoen van weidevogels rond half maart.

Nederland telt duizenden vrijwillige vogelbeschermers. Velen van hen trekken tot half juni het land in om samen met boeren en terreinbeheerders te zoeken naar nesten van weidevogels en die te beschermen tegen landbouwvoertuigen.