SGP wil uitzending kinderprogramma 'Gewoon Bloot' voorkomen

De SGP wil voorkomen dat de NPO vanaf 21 maart het kinderprogramma 'Gewoon Bloot' gaat uitzenden. In dat programma krijgen kinderen blote volwassenen te zien, die vragen beantwoorden over hun lichaam. SGP-leider Van der Staaij vindt het een "bizar" plan en wil dat het kabinet het tegenhoudt.

Van der Staaij heeft schriftelijke vragen gesteld over het programma, waarvan het NOS Jeugdjournaal gisteren een voorproefje liet zien. Hij vindt het "veel en veel te ver" gaan om leerlingen van de basisschool te confronteren met "poedelnaakte wildvreemden". Hij wil dat het kabinet aan de NPO vraagt om van uitzending af te zien. Verder pleit hij voor een ethische richtlijn die nieuwe kinderprogramma's in dit genre moeten voorkomen.

De makers van het programma hopen dat kinderen door het programma onder meer leren dat er niet één ideaalbeeld is van het menselijk lichaam, zodat ze een positiever zelfbeeld krijgen.

Volgens de SGP-voorman vinden kinderen het ongemakkelijk om naar blote mensen te kijken. "Dat is niet voor niks", zegt hij. "Die beschermende drempel die er van nature is, moet je niet slopen." Hij noemt het programma "volstrekt overbodig". Volgens hem zijn er andere manieren om leerlingen een realistische kijk op het menselijk lichaam te geven en moet dit in elk geval niet buiten het gezin worden besproken.