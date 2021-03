Duitse inlichtingendienst mag AfD nog niet schaduwen

Die belofte is volgens de rechter verbroken, aangezien het besluit van de dienst om de AfD aan te merken als verdachte groepering woensdag uitgebreid in de media verscheen. Daarmee is "op onacceptabele wijze" het gelijkheidsprincipe voor politieke partijen schade toegebracht, aldus de rechter. Totdat er een uitspraak in het kort geding is, mag de veiligheidsdienst zijn onderzoek naar de partij niet opschalen. Een datum voor het vonnis is nog niet bekendgemaakt.

Geen inhoudelijk oordeel

De uitlatingen van de rechtbank in Keulen zijn geen inhoudelijk oordeel over het besluit van de veiligheidsdienst om de AfD te onderzoeken op rechtsextremisme. Maar de rechtbank tikt de dienst dus wel hard op de vingers over de procedure en het lek naar de pers.

De AfD noemde de gang van zaken woensdag al "politiek gemotiveerd", zeker met het oog op een aantal belangrijke verkiezingen die dit jaar in Duitsland wordt gehouden. De partij vreest dat ze door de negatieve berichten in haar campagne benadeeld wordt. Vandaag sprak de landelijke fractievoorzitter Alexander Gauland over een "ongekende oorvijg voor de binnenlandse inlichtingendienst."