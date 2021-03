Weinig Drenten en Limburgers, veel mannen: op wie kun je straks stemmen?

VERANTWOORDING

Voor deze analyse is gekeken naar de top-20-kandidaten op de kandidatenlijsten van de politieke partijen die nu in de Tweede Kamer zitten, aangevuld met de partijen die nu nog geen zetel hebben, maar daar volgens de peilingen (enige) kans op maken. Op alfabetische volgorde gaat het om de volgende partijen: 50Plus, Bij1, CDA, ChristenUnie, Code Oranje, D66, DENK, Forum voor Democratie, GroenLinks, JA21, Lijst Henk Krol, Nida, Partij voor de Dieren, PvdA, PVV, SGP, SP, Splinter, Volt en de VVD.

De vertegenwoordiging per provincie is als volgt berekend: het percentage van de kandidaten afkomstig uit een provincie, gedeeld door het percentage van de inwoners uit diezelfde provincie minus 1. In het geval van perfecte vertegenwoordiging - gelijke percentages inwoners en kandidaten uit dezelfde provincie - is de uitkomst nul; bij oververtegenwoordiging is de uitkomst een positief getal, bij ondervertegenwoordiging een negatief getal.

Voor de vertegenwoordiging per stedelijkheidsklasse is een vergelijkbare rekenmethode gebruikt. De gegevens over bevolking en stedelijkheid zijn afkomstig van het CBS.