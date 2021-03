De Jonge: sneltesten mogelijk in april bij supermarkt en drogist

Het kabinet wil dat er op korte termijn corona-sneltesten op de markt komen, die niet onder medisch toezicht hoeven te worden afgenomen. Die zelftesten kunnen bijvoorbeeld worden ingezet door werkgevers, scholen en universiteiten die het werk of de opleiding veiliger willen maken. Ze moeten uiteindelijk ook in de supermarkten en bij de drogist komen te liggen. Minister De Jonge denkt dat de eerste testen in april beschikbaar kunnen zijn.

Het gaat om sneltesten waarbij de voorwaarde nu nog is dat ze door professionals en onder professioneel medisch toezicht worden afgenomen. Minister De Jonge wil die voorwaarde uit de contracten halen. De testontwikkelaars kunnen een aanvraag indienen om van hun sneltest een zelftest te maken, en de minister kan dan binnen vijf dagen een ontheffing verlenen.

Er moet wel een kortere wattenstaaf voor de neus worden bijgeleverd, want de lange wattenstaafjes (die zo ver de neus in gaan dat het pijn kan doen) werken niet bij zelftests. De Jonge denkt dat de eerste zelftests vanaf volgende maand kunnen worden aangeboden. "Dat is geen belofte, maar een reële verwachting", zegt hij

Minder betrouwbaar

De Jonge wijst erop dat zelftests iets minder betrouwbaar zijn dan de tests die door professionals in de teststraten worden afgenomen. Hij zegt dat mensen zich bij een positieve uitslag, of als ze zonder een test klachten hebben, zich nog altijd door de GGD moeten laten testen. De zelftesten zijn preventief bedoeld.

De Volkskrant meldde vanmorgen dat Nederland al maanden miljoenen euro's voor testcapaciteit betaalt, die voor een groot deel niet wordt benut. De krant zegt dat de overheid afgelopen najaar contracten sloot met acht grote laboratoria, die samen 120.000 tests per dag zouden kunnen verwerken. Dat aantal halen ze bij lange na niet. Vanmorgen zeiden verschillende bewindspersonen al dat er gezocht werd naar een oplossing die kan bijdragen aan het sneller openen van bijvoorbeeld scholen en culturele instellingen.