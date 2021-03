RIVM 4727 nieuwe besmettingen, stijging komt tot stilstand

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 4727 nieuwe coronabesmettingen gemeld, 595 meer dan gisteren. Opvallend is dat de afgelopen week het aantal positieve testen niet langer steeg, na een aantal weken waarin dat wel gebeurde. Over de afgelopen zeven dagen is sprake van een hele lichte daling van ruim 1 procent ten opzichte van de week daarvoor.

In de ontwikkeling van de epidemie zijn er op dit moment twee grote krachten die tegen elkaar inwerken: aan de ene kant wordt de besmettelijker Britse variant steeds dominanter, aan de andere kant worden er steeds meer mensen gevaccineerd. Het lijkt erop dat die twee krachten elkaar momenteel ongeveer in evenwicht houden. Het is volgens de deskundigen afwachten wat het effect van de versoepelingen van deze week gaat zijn.