Peking grijpt in: verkiezingen Hongkong waarschijnlijk nog een jaar uitgesteld

Het lijkt erop dat de verkiezingen in Hongkong met nog een jaar worden uitgesteld, tot september 2022. Peking is van plan het kiesstelsel van Hongkong overhoop te halen.

Wang Chen, vice-voorzitter van het Volkscongres, nam een voorschot op de aangekondigde hervormingen. Volgens hem zijn die nodig vanwege "mazen en tekortkomingen" binnen het huidige systeem, waarin "destabiliserende en anti-Chinese elementen" de nationale veiligheid zouden hebben ondermijnd.

Met het nieuwe kiesstelsel wil de Chinese regering zich ervan verzekeren dat er "patriotten" aan het roer staan van alle publieke instanties in de voormalige Britse kolonie.

In het nieuwe systeem zou het aantal zetels in het miniparlement worden verhoogd van 70 naar 90. Momenteel is de helft van de 70 volksvertegenwoordigers direct gekozen door het volk. De rest van de zetels wordt ingenomen door vertegenwoordigers van bepaalde industrieën, bonden en districten die overwegend pro-Peking zijn.

Nagel aan de doodskist

China wil dat deel van het parlement uitbreiden. Wang zei verder dat de hoogste baas van Hongkong de macht krijgt om direct parlementariërs aan te wijzen. "Dit vreesden veel mensen binnen het pro-democratiekamp in Hongkong al", zegt correspondent Sjoerd den Daas. "Het kleine beetje democratie dat er was, wil China nu definitief om zeep helpen."

De leider van Hongkong mag straks ook bepalen wie zich verkiesbaar mag stellen. "Dan is er de kans dat mensen die iets zeggen dat niet-patriottistisch wordt geacht, niet op de lijst mogen komen. Het zullen allemaal politici zijn die door de leider gemodereerd zijn. Volgens activisten is dat de nagel aan de doodskist van de mini-democratie in Hongkong."

Grote protesten en veiligheidswet

De nieuwe stap van Peking volgt op de massale protesten in Hongkong in 2019, toen wekenlang honderdduizenden mensen de straat op gingen. Om die onrust te beteugelen, nam China vorig jaar de touwtjes in handen en werd een strenge veiligheidswet ingevoerd.

Die wet heeft ertoe geleid dat veel betogers en politici van de pro-democratiebeweging achter de tralies zijn verdwenen. Ook werden de verkiezingen uitgesteld, officieel vanwege het coronavirus. Mensen achter de beweging hoopten daar een meerderheid te kunnen veroveren.

De Hongkongse leider Carrie Lam staat achter de wijzigingen van het electorale stelsel. Ze zegt dat het een "vereiste is dat Hongkong wordt geleid door patriotten" en dat door de veranderingen orde en gezag worden hersteld.