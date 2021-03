Marijnisssen: SP alleen in kabinet als dat de ongelijkheid aanpakt

Hoekstra haalt VVD rechts in

Marijnissen had geen goed woord over voor het plan van CDA-leider Hoekstra, die de duur van een WW-uitkering wil terugdringen. Ze vindt dat "super-asociaal". Volgens haar "haalt consultant Hoekstra de VVD rechts in".

Over de samenwerking op links zei ze dat linkse partijen samen optrekken als ze elkaar kunnen versterken. Volgens haar worden de mensen moe van "geklets over linkse samenwerking". Ze wil het vooral in de praktijk brengen en daar verder nu geen grote woorden over spreken. Ze hoopt wel dat SP, GroenLinks en PvdA alle drie groot worden.

Nationaal zorgfonds

De SP wil de macht van de zorgverzekeraars doorbreken, Voor de partij is de zorg altijd een belangrijk thema. Als de plannen van de partij werkelijkheid worden, stijgen de uitgaven voor de zorg met 22,5 miljard euro. De SP wil een 'nationaal zorgfonds', waardoor zorgverzekeraars uiteindelijk overbodig worden.

"Het interesseert niemand bij welke zorgverzekeraar je bent, als je maar de zorg krijgt die je nodig hebt. Nu hebben we een polis-jungle opgetuigd, waar niemand wijs uit kan en die suggereert dat je kan kiezen of je ziek wordt", zei Marijnissen.

Verder moet er een groter basispakket komen en moet het eigen risico worden afgeschaft. De marktwerking moet verdwijnen. Volgens Marijnissen doet CDA-minister De Jonge over dat laatste steeds uitspraken die hij in de praktijk niet waarmaakt. De zorgplannen van de SP moeten worden betaald door onder meer de winstbelasting voor de bedrijven fors te verhogen.

AOW en euro

De SP wil nog steeds dat de AOW-leeftijd teruggaat naar 65. "De verhoging is allemaal leuk bedacht als je achter een bureau zit, maar ik geef het je te doen als je ander soort werk hebt." Ook wil de SP nadenken over "alternatieven voor de euro".

De SP ziet voorlopig weinig in een vaccinatiepaspoort voor mensen die al zijn ingeënt: "We zijn daar niet voor als dat betekent dat er een tweedeling komt in de samenleving. Nu heeft nog niet iedereen toegang tot een vaccin."

Marijnissen vindt het door de coronamaatregelen een 'gemankeerde campagne': "Wij zijn een partij van de straat; en nu met de coronacrisis hebben we er veel last van dat we geen gesprekken met mensen kunnen voeren; maar we proberen dat op leuke manieren te ondervangen."