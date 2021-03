Paus eindelijk naar Irak, ondanks grote virologische en logistieke zorgen

De tweede pijler van de pauselijke reis is de dialoog met de islam en het bevorderen van interreligieuze tolerantie. Op het logo van Franciscus' reis prijken de woorden van Jezus uit het evangelie van Mattheus: "Jullie zijn allen broeders." Precies dat is de boodschap van de paus naar de islamitische wereld.

Al eerder had hij ontmoetingen met hoge soennitische leiders, zoals de groot-imam van de Egyptische al Azhar-universiteit Ahmed al-Tayeb. In 2019 ondertekenden zij een gezamenlijke verklaring met als kernthema godsdienstvrijheid. In Irak wordt Franciscus ontvangen door de zeer gerespecteerde 90-jarige sjiitische groot-ayatollah Ali al-Sistani. Hij is een geestelijke wiens woorden veel gewicht hebben onder de sjiieten.

Om de onderlinge verbondenheid tussen de drie monotheïstische godsdiensten te onderstrepen gaat Franciscus naar Ur, de geboorteplaats van Abraham, aartsvader van joden, moslims en christenen. Het worden van symboliek doordrenkte beelden die misschien meer effect hebben dan de vele toespraken over en weer.

Logistieke nachtmerrie

Logistiek gezien is het bezoek een ware nachtmerrie, en volgens sommigen totale waanzin. Irak is een land vol veiligheidsrisico's waar met regelmaat bom- en raketaanslagen worden gepleegd. Het lijkt een helse toer om de veiligheid van de paus te garanderen, zelfs al heeft Franciscus besloten de pausmobiel thuis te laten en zich in een gesloten auto te laten vervoeren.

Hij zal tijdens zijn stampvolle programma vele honderden kilometers afleggen in vliegtuigen en helikopters en doordringen tot plaatsen in Koerdistan als Mosul, hart van de voormalige Islamitische Staat. Daarnaast is de bevolking zwaar getroffen door het coronavirus, met besmettingen die oplopen tot 4000 per dag.

De Vaticaanse ambassadeur die de paus zou moeten begeleiden tijdens zijn reis, is positief getest en zit nu in zelfisolatie. Deskundigen waarschuwen met klem voor een nog verdere toename van besmettingen onder de drommen mensen die mogelijk op het bezoek van de paus afkomen.

Virologen dringen aan op uitstel

Franciscus zelf, zijn twintig medewerkers en de zeventig journalisten die hem op zijn reis vergezellen, zijn allemaal gevaccineerd. Maar de meeste Irakezen niet. De organisatie van het bezoek heeft laten weten dat tijdens de missen in de kathedraal van Bagdad en het stadion van Erbil de afstandsregels in acht zullen worden genomen.

Virologen vragen zich af of dat haalbaar is en hebben aangedrongen op uitstel van het bezoek. Maar dat zit er niet in. Franciscus kan niet wachten om weer op reis te gaan na zijn gedwongen huisarrest door corona. Voor hem is deze reis een hoogtepunt in zijn pausschap. En hopelijk het begin van een vreedzamere toekomst voor de christenen in Irak en daarbuiten.