Belastingdienst geeft extra tijd voor aangifte vanwege storing

De Belastingdienst biedt excuses aan voor de storing rond de belastingaangifte en geeft mensen extra tijd om aangifte te doen. De deadline is verplaatst van 1 mei naar 8 mei. Wie snel bericht wil van de Belastingdienst over de definitieve aanslag moet uiterlijk 8 april aangifte doen in plaats van 1 april.

Al vier dagen lang krijgen mensen die aangifte willen doen meldingen dat ze het later opnieuw moeten proberen. De Belastingdienst denkt het probleem in kaart te hebben.

"We hopen binnenkort te kunnen zeggen dat de storing is opgelost", zegt Heleen Bisschoff-Moonen, bij de Belastingdienst verantwoordelijk voor de aangiftecampagne. "Maar we kunnen dat niet met zekerheid zeggen."

Excuses

De komende dagen wordt de capaciteit opgeschaald zodat meer mensen tegelijk kunnen inloggen. "We bieden onze excuses aan voor dit ongemak en danken de burgers dat ze blijven proberen om aangifte te doen", zegt Bisschoff-Moonen.

8 miljoen mensen moeten voor 8 mei aangifte hebben gedaan. De systemen van de Belastingdienst konden de afgelopen dagen de drukte niet aan. Er worden minder mensen toegelaten in het systeem en dus krijgen veel mensen te horen dat ze later moeten terugkomen voor hun aangifte.

Bij mensen die wel kunnen inloggen, zijn soms de gegevens die normaal gesproken vooraf zijn ingevuld niet beschikbaar.

Inkomensverklaring

Verschillende mensen klagen dat ze geen inkomensverklaring kunnen opvragen via de site van de Belastingdienst. Die verklaring is bijvoorbeeld nodig voor het verkrijgen van een sociale huurwoning.