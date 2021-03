Nog eens: 18 wetenschappers over de toekomst met het coronavirus

Nauw bij de bestrijding van de coronauitbraak betrokken Nederlandse wetenschappers zijn er van overtuigd dat het virus SARS-CoV-2 en de ziekte die daar het gevolg van is, covid-19, niet meer weggaan. Het virus wordt endemisch. We doen er goed aan om ermee te leren leven, stellen zij, zoals we dat ook gewend zijn te doen met andere virussen.

Dat was de rode draad van een uitvoerig en veelgelezen artikel dat de NOS zaterdag 27 februari publiceerde. Dat stuk bevatte een beperkte selectie van de antwoorden van de 18 experts op zeven vragen die de NOS hun voorlegde.