Britse prins Philip ondergaat succesvolle ingreep voor hartklachten

De Britse prins Philip heeft een ingreep ondergaan voor zijn bestaande hartklachten. Die is goed verlopen, laat Buckingham Palace weten. De 99-jarige man van koningin Elizabeth blijft voorlopig in het St. Bartholomew's ziekenhuis in Londen voor behandeling en revalidatie.

Philip werd op 16 februari met een infectie opgenomen in het King Edward VII's ziekenhuis in Londen. Maandag werd hij overgebracht naar St. Bartholomew's, een ziekenhuis dat gespecialiseerd is in hartklachten. Dokters denken niet dat zijn klachten te maken hebben met het coronavirus. Philip en zijn vrouw werden in januari al ingeënt.

De hertog van Edinburgh kampt al langer met hartproblemen. In 2011 werd hij per helikopter naar het ziekenhuis vervoerd omdat hij last had van pijn op zijn borst. Hij werd toen behandeld aan een vernauwde kransslagader. In 2017 ging Philip met pensioen. Sindsdien verschijnt hij nog maar zelden in het openbaar.