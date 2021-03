Nijmegen redt Valkhof-museum met 16 miljoen euro

Museum Het Valkhof in Nijmegen is gered van sluiting. De gemeenteraad is akkoord gegaan met een reddingsplan van bijna 16 miljoen euro.

De gemeente koopt het gebouw voor 4,9 miljoen euro, waarna het museum het gebouw gaat huren. Daarnaast trekt de gemeente 11 miljoen euro uit voor de verbouwing.

Voorwaarde voor de steun is dat het museum niet bij de gemeente mag aankloppen als de kosten uiteindelijk hoger uitvallen, schrijft Omroep Gelderland.

In het museum wordt onder meer Romeinse archeologie getoond. Nijmegen was een belangrijke handelsstad ten tijde van het Romeinse Rijk.

Hoognodige verbouwing

Een extern bureau concludeerde na onderzoek dat het museum om toekomstbestendig te blijven onder meer een andere indeling moet krijgen en dat de technische infrastructuur moet worden vernieuwd. Ook moet er meer nadruk komen te liggen op de horeca.

De verbouwing is volgens directeur Hedwig Saam hoognodig. "We gaan echt van het ene incident naar het andere. Ook toen het laatst zo koud was, viel hier de verwarming uit." In een deel van het gebouw werkt ook de verlichting niet meer.

Daarnaast is het klimaat in het gebouw niet meer geschikt voor kunstwerken. "We hebben op heel veel plekken aanvullende maatregelen moeten nemen in de vorm van klimaatvitrines. Waardoor je eigenlijk een extra laag tussen de bezoeker en het werk creëert die je het liefst niet hebt."