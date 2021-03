Zeven studenten overleden na val in universiteitsgebouw Bolivia

In de buurt van de Boliviaanse stad La Paz zijn zeven studenten om het leven gekomen na een val van de vierde verdieping van een universiteitsgebouw. Nog eens vijf studenten raakten ernstig gewond.

Het ongeluk gebeurde op de universiteit van El Alto. Studenten hadden zich op de vierde verdieping verzameld om een aula binnen te gaan.

In een video is te zien dat sommige studenten duwen en trekken in de menigte die voor de deur van de aula is ontstaan. Kort daarna begeeft een gedeelte van de reling het en vallen een aantal mensen naar beneden.

Een studente weet zich nog vast te grijpen aan haar medestudenten. Let op: de beelden kunnen als schokkend worden ervaren: