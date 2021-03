Zo beleven winkeliers de heropening na tien weken gesloten deuren

Het is niet overal druk. Zo had Sneakerwinkel Go Britain in Tilburg op de eerste dag maar enkele klanten. "We zien dat het bij de Action druk is, maar bij ons en de kledingwinkels in de buurt valt het juist tegen." Go Britain trekt tien minuten uit per klant en vraagt ze daarom ter voorbereiding het assortiment in de webwinkel te bekijken.

SuperBra, een inclusieve lingeriewinkel in Utrecht, trekt drie kwartier per klant uit. Op de eerste dag van de heropening zijn ze "aan het knallen", zegt eigenaar Floor van de Pavert. "Het aankoopbedrag is nu zelfs hoger dan voor corona. Klanten reageren enthousiast en ook met het inplannen van personeel werkt het zo goed: voor elke klant is nu iemand beschikbaar. We houden deze manier van werken er na coronatijd waarschijnlijk ook in."

Voor- en nadelen van de maatregelen

Het winkelen op afspraak kan een voordeel zijn voor sommige winkels, ziet ook InRetail-directeur Jan Meerman. "Een zaak waar luxe producten worden verkocht, kan op deze manier meer persoonlijke aandacht bieden. Denk dus aan een lingerie- maar ook een maatpakkenwinkel, waar klanten de tijd willen nemen om te passen en nu ook meer privacy hebben. Dit soort winkels werkt nu vaak met langere tijdblokken van minstens een halfuur."

Toch vindt InRetail de huidige maatregelen "disproportioneel". "Voor de grote winkels werkt het niet. Slechts twee klanten per verdieping kunnen ontvangen, weegt niet op tegen de vaste lasten." Verschillende grote winkelbedrijven, waaronder Ikea en de Bijenkorf, houden de fysieke winkels daarom gesloten.

De branchevereniging wil dat het kabinet weer kijkt naar het aantal klanten per vierkante meter, zoals vorig jaar en spant daarom een kort geding aan tegen de staat.