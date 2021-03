Hongaarse regeringspartij Fidesz stapt uit Europese fractie

De partij van de Hongaarse premier Viktor Orban is uit haar Europese fractie gestapt. Het boterde al jaren niet tussen de Fidesz en de fractiegenoten.

Vandaag besloot daarom 84 procent van de Europese Volkspartij (EVP) de partijregels aan te passen. Het is nu mogelijk om een hele partij uit de fractie te zetten en niet langer één persoon. Volgens Orban is dit een directe aanval op zijn partij en kiezers en daarom stapt hij uit de fractie. "Het is ondemocratisch, onrechtvaardig en onacceptabel" , schrijft Orban in een brief naar EVP-voorzitter Manfred Weber.

Volgens Esther de Lange, Europarlementariër voor het CDA en lid van de EVP, was het vertrek van Fidesz onvermijdelijk. "Na de wijziging van de interne regels, waardoor het mogelijk wordt om een hele delegatie in de EVP-fractie te schorsen, werd het voor Orban duidelijk welke consequenties dat voor hem zou hebben."

Volgens De Lange heeft het CDA continu aangedrongen op het vertrek van Fidesz. "Orban is de afgelopen jaren helaas mijlenver van deze kernwaarden afgedreven en is daarin keer op keer een morele grens over gegaan."