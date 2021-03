Jeroen van Merwijk, groot tekstschrijver en Utrechter in hart en nieren, overleden

Cabaretier en schrijver Jeroen van Merwijk is vanochtend overleden in zijn woonplaats Sainte-Juliette in Frankrijk. Hij stierf op 65-jarige leeftijd aan de gevolgen van darmkanker. Naast zijn werk als cabaretier maakte hij beeldende kunst en schreef hij duizenden columns, hoorspelen, sketches en liedjes.

Het leven is kut/

Het leven is kut/

Het leven is algeheel totaal volkomen kut/

Absoluut totaal volslagen en volledig kut/

kut, kut, kut, kut en nog een keertje kut

Van Merwijk zong in 1996 het lied dat hem misschien wel het best typeerde. In Het leven is kut gebruikte de Utrechtse cabaretier en tekst- en liedschrijver in twee minuten 41 keer het woord 'kut'. Het leek, zoals veel van zijn werk, ironisch, cynisch en absurd, maar het was vooral moralistisch. De wat melancholisch ogende Van Merwijk wilde naar eigen zeggen 'het volk verheffen'.

Juist Het leven is kut vond hij daarvoor geschikt: "We leven in een wereld van opgepompte imago's. Reclames willen constant verleiden. Ze geven het gevoel dat je alles kunt kiezen. Mensen zijn gewend gepleased te worden. Ik wil ze juist de andere kant van het leven laten zien en hoop dat er iets verandert in de hoofden."