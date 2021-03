'Kamerbrief veelzeggend over afhankelijkheid van Google in onderwijs'

De PO-Raad en de VO-raad eindigen hun verklaringen naar aanleiding van de Kamerbrief met de verwachting dat Google de veiligheidsrisico's weg zal nemen. De Kamerbrief is nog stelliger: "Het doel is dat Google Workspace for Education veilig gebruikt kan worden zonder risico's voor de privacy van leerlingen, studenten en docenten", staat er.

Afhankelijk van Google

"Dat zegt veel over de afhankelijkheid van Google, zeker voor wat betreft het basisonderwijs", vindt Kerssens. "Er wordt vanuit gegaan dat hun software gebruikt moet blijven worden."

Volgens Kerssens, die samen met José van Dijck onderzoek deed naar Big Tech in het primair onderwijs, kan Nederland niet alleen de dominantie van Amerikaanse techbedrijven als Google het hoofd bieden. "Het ontbreekt Nederland aan slagkracht."

Europese alternatieven

Als alternatief noemt hij Gaia-X, het Europese data- en cloudinitiatief. "Daarin wordt gewerkt aan een Europese publieke online infrastructuur geënt op gedeelde waarden binnen Europa. Dat maakt het eenvoudiger om scholen bijvoorbeeld zeggenschap over data te geven. Het zijn nog prille ontwikkelingen, maar hier kun je wel op voortbouwen."

Nederlandse initiatieven zijn er wel, zoals Edu-K, en het ECK iD (zie filmpje) waarin bijvoorbeeld afspraken gemaakt worden hoe leerlingdata wordt uitgewisseld. Hier zijn verschillende partijen uit de onderwijsketen bij betrokken.

"Dat is interessant, maar hier zit Google niet aan tafel als gesprekspartner." En dat is precies het probleem, volgens Kerssens. "Google is zo aanwezig in het onderwijs, dat je wel met ze in gesprek moet blijven, anders verlies je grip op de data in het onderwijs."

'Wat moeten techbedrijven in het onderwijs?'

Vooral omdat het bedrijf op zo veel verschillende manieren aanwezig in het klaslokaal, benadrukt Kerssens. "Je hebt ook nog de andere infrastructurele diensten, authenticaties en logins, en hardware als chromebooks."

Daarom is het wegnemen van de risicofactoren uit de brief van de onderwijsministers niet de totaaloplossing volgens Kerssens. "Het probleem wordt nu geframed in termen van privacy, maar er is nog overstijgende problematiek. Want wat moeten de grote techbedrijven überhaupt in het publieke onderwijs? Die vraag wordt hiermee niet beantwoord."

