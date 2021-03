Franse geestelijken maakten veel meer misbruikslachtoffers dan eerder geschat

Niet 3000 maar mogelijk 10.000 kinderen zijn sinds de jaren 50 het slachtoffer geworden van misbruik door Franse priesters en andere kerkfunctionarissen. Dat zegt de commissie die onderzoek doet naar seksueel misbruik door de Rooms-Katholieke Kerk in Frankrijk in de afgelopen zeventig jaar.

De voorzitter van de onafhankelijke commissie, die in 2018 door bisschoppen in het leven werd geroepen om de omvang van het misbruik in kaart te brengen, maakte het cijfer vandaag bekend in een ontmoeting met de pers.

Bij de aanvang van het onderzoek ging de commissie nog uit van zeker 3000 misbruikslachtoffers onder minderjarigen en kwetsbare volwassenen. Maar na het horen van 6500 getuigenissen zegt voorzitter Sauvé het aantal misbruikslachtoffers te hebben onderschat.

Smartegeld

De commissie schatte eerder dat er zo'n 1500 geestelijken en andere betrokkenen bij de kerk zich schuldig hebben gemaakt aan het misbruik, maar het onderzoek in archieven van de bisdommen is nog in volle gang.

In de herfst presenteren de onderzoekers hun eindrapport en komen ze met aanbevelingen, onder andere over het betalen van smartegeld.