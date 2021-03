Corona-epidemie neemt weer toe, RIVM noemt vooruitzichten nog niet goed

In vergelijking met vorige week zijn er de afgelopen zeven dagen weer meer mensen besmet geraakt met het coronavirus. De afgelopen week zijn er 31.984 nieuwe positieve tests bij het RIVM gemeld. Een week eerder waren dat er 29.977 Dat is een toename van bijna 7 procent, maar wel minder dan een week geleden toen de groei nog 19 procent was.

Het zogenoemde reproductiegetal ging fors omhoog: van 0,99 op 5 februari naar 1,14 op 12 februari. Dat betekent dat 100 mensen in Nederland op dat moment 114 anderen infecteerden. Daarmee neemt de epidemie toe. Het RIVM noemt de vooruitzichten 'niet goed'.