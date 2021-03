Dode baby gevonden in achtertuin in 's-Heerenberg

In een achtertuin in 's-Heerenberg zijn de stoffelijke resten gevonden van een baby. De politie vond het lichaampje maandagmiddag na een tip.

Hoelang het kindje daar al lag en hoe het om het leven is gekomen, is nog onduidelijk. Het is ook niet duidelijk of de bewoners van het huis tot de verdachten behoren, schrijft Omroep Gelderland. Het onderzoek van de politie loopt nog.

De zoektocht in de tuin in de Gelderse stad startte maandagmiddag. De voortuin werd daarvoor afgezet met zwarte hekken en in de achtertuin werd een witte tent geplaatst. Ook gisteravond is er nog onderzoek gedaan na de vondst van de dode baby.