Beslag gelegd op villa van Quincy Promes in Utrecht

Er is beslag gelegd op een deel van de villa van oud-Ajacied en Oranje-international Quincy Promes, die in december werd gearresteerd voor betrokkenheid bij een steekpartij. Dat bevestigt advocaat Yehudi Moszkowicz die het slachtoffer, een neef van Promes, bijstaat, na berichtgeving door De Telegraaf.

Het gaat om een villa van 2,1 miljoen euro en een naastgelegen gebouw met een waarde van 600.000 euro in de stad Utrecht. De rechtbank heeft een beslaglegging van ruim zes ton toegestaan.

De stap is genomen als "zekerheidsstelling voor een op handen zijnde schadeclaim", zegt Moszkowicz. Promes' advocaat Gerard Spong heeft zich van commentaar onthouden.

Spartak Moskou

De 29-jarige Promes wordt verdacht van mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. Volgens Moszkowicz kreeg de voetballer ruzie met zijn neef en heeft hij hem vervolgens gestoken.

Promes mag zijn proces in vrijheid afwachten en verblijft momenteel in Rusland, waar hij uitkomt voor Spartak Moskou. In een interview met de NOS zei hij vorige week dat de zaak "iets is wat op de achtergrond speelt". "Ik mag er niet veel over zeggen. Ik laat het over aan mijn advocaten en probeer mij te focussen op het voetbal."