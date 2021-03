De Jonge stemt niet op CDA-lijsttrekker Hoekstra

Demissionair CDA-minister Hugo de Jonge gaat niet stemmen op de lijsttrekker van zijn partij, Wopke Hoekstra. In het RTL-programma Jinek zegt De Jonge vanavond dat zijn stem zal gaan naar Bart van den Brink, zijn politiek adviseur die op nummer 22 staat.

Volgens De Jonge is er geen sprake van ruzie tussen hem en Hoekstra. "Integendeel." Wel vindt hij dat Van den Brink het verdient om de Kamer in te gaan. "Daar zou iedereen van opknappen. Dat is de reden dat ik op Bart stem, een geweldige vent." In de laatste Peilingwijzer staat het CDA op 17 tot 21 zetels.

De Jonge was aanvankelijk zelf lijsttrekker van het CDA, nadat hij vorig jaar de interne verkiezingen nipt had gewonnen van Kamerlid Pieter Omtzigt. Maar later trok hij zich terug, omdat hij het leiderschap van zijn partij niet kon combineren met het werk als minister van Volksgezondheid tijdens de coronapandemie.

Tegelijkertijd was niet iedereen gelukkig met het partijleiderschap van De Jonge. Binnen de partij was er veel kritiek, al dan niet anoniem. Uiteindelijk nam Hoekstra het over, op aandringen van de partijtop.

Lubbers en Brinkman

De situatie doet denken aan 1994, toen CDA-premier Ruud Lubbers liet weten niet te gaan stemmen op zijn opvolger Elco Brinkman, maar op de nummer 3 Ernst Hirsch Ballin. Dat legde een leiderschapscrisis in de partij bloot. Het CDA leed daarop een historisch zetelverlies.

Maar volgens De Jonge is daarvan hier geen sprake. "Ik kan maar één stem uitbrengen, dus dat wordt Bart van den Brink."