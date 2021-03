Dit zijn de economische gevolgen van de partijprogramma's naast elkaar gelegd

Alle partijen willen dat bedrijven meer bij gaan dragen aan de staatskas. Bij de PvdA zal dat het meest zijn: maar liefst 41,7 miljard euro in 2025. Bij de VVD en SGP het minst.

Hoe hoog wordt de rekening?

De meeste partijen verschuiven financiële lasten naar toekomstige generaties, schrijft het CPB. Op dit moment is de schuld in Nederland zo'n 60 procent van het bbp. Dat wil zeggen dat tegenover elke euro doe verdiend en geproduceerd wordt in Nederland, bijna 60 cent wordt geleend.

Veel economen zijn het er over eens dat een schuld tot 80 procent in elk geval houdbaar is. Daarboven verschillen ze van mening over hoe gevaarlijk het wordt.