Haartransplantaties populair tijdens lockdown: wachtlijsten bij klinieken

Edwin van Wooning van de Nederlandse Haarstichting zegt dat officiële cijfers ontbreken, maar ziet een toename. Hij schat dat er in Nederland in 2020 zo'n 7500 transplantaties zijn gedaan. Twee jaar geleden ging het nog om zo'n 5000 behandelingen. Hij benadrukt wel dat het een schatting is omdat niet alle klinieken inzicht geven in hun cijfers.

Volgens Van Wooning zijn er verschillende oorzaken voor de toegenomen drukte. Turkije is wereldwijd de populairste bestemming voor haartransplantaties, "maar we horen van klinieken die ook in Turkije werken dat het daar sinds de crisis veel rustiger is." Ook ziet Van Wooning dat mannen hun overgebleven vakantiegeld aan een transplantatie uitgeven. En dan is er de anonimiteit van het thuiswerken. "Het maakt nu niet uit als je na de operatie met korstjes op je hoofd zit, want je zit toch thuis."

Gho en Van Amerongen herkennen het beeld dat Van Wooning schetst: "Je kunt nu tegen je collega's zeggen dat je webcam even kapot is" , lacht Gho. "Het is geld, tijd en weinig sociale verplichtingen", somt Van Amerongen op.