Franse oud-president Sarkozy jaar cel in voor corruptie

Slachtoffer

In zijn verklaring voor de rechtbank in december zei Sarkozy dat hij het slachtoffer is van leugens. "Ik heb mijn vermeende of werkelijke invloed nooit misbruikt", zei hij. "Wat voor recht hebben ze om mij zo door het slijk te halen, al zes jaar lang? Bestaat er geen rechtsstaat?"

"Ik heb er in de verste verten niet bij stilgestaan dat we iets deden wat niet door de beugel kon", zei hij in december. Ook verklaarde hij dat hij geen vertrouwelijke informatie van Azibert heeft gekregen.

In een onderzoek naar de verkiezingscampagne van 2007 tapte justitie gesprekken af van Sarkozy met zijn advocaat Thierry Herzog. Daarbij werd toevallig ontdekt dat de twee nog andere gesprekken voerden, via een geheime telefoon die op een andere naam stond.

Mogelijk werd Sarkozy op een zeker moment getipt dat die telefoon werd afgeluisterd en is dat de reden dat Azibert de baan in Monaco uiteindelijk niet kreeg.

Azibert stond samen met Sarkozy en diens advocaat Herzog terecht. Tegen de twee juristen is dezelfde straf geëist als tegen de oud-president. Ook zij ontkennen de beschuldigingen.

'Geen snipper bewijs'

De advocaat van Sarkozy in de strafzaak zei in haar pleidooi dat de hele zaak is gebaseerd op "gesprekken over koetjes en kalfjes tussen een advocaat en zijn cliënt". Er is geen snipper bewijs, er zijn geen getuigenverklaringen, zei ze tegen de rechter.

Later deze maand moet Sarkozy opnieuw terechtstaan, met dertien anderen. Dan gaat het over beschuldigingen van illegale financiering van de campagne voor de presidentsverkiezingen van 2012, die hij verloor van de socialist François Hollande.

Sarkozy is nog steeds populair onder rechts-conservatieve stemmers en speelt achter de schermen een belangrijke rol.