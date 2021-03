Britse prins Philip (99) overgebracht naar ander ziekenhuis

De Britse prins Philip is naar een ander ziekenhuis in Londen overgebracht. Philip, die in juni 100 jaar wordt, zal daar tests ondergaan voor al langer bestaande hartklachten en een behandeling krijgen tegen een infectie.

Hij maakt het verder goed en reageert op de behandeling die hij heeft gekregen, zegt Buckingham Palace in een verklaring. De verwachting is dat hij zeker tot het eind van de week in St. Bartholomew's Hospital moet blijven.

Twee weken geleden werd de echtgenoot van koningin Elizabeth met een infectie opgenomen in het King Edward VII's Hospital. Een kleine week geleden zei het koningshuis dat hij nog een paar dagen in het ziekenhuis moet blijven, dat wordt dus nog wat langer.

Met corona zou de opname niets te maken hebben. Hij en koningin Elizabeth zijn in januari ingeënt.