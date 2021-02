Ajax-spelers belaagd na topper tegen PSV, Amsterdamse club doet aangifte

Tadic en Dumfries ruziën verder: 'Een 'mind-game' kan hij niet van me winnen'

De aanvoerders van PSV en Ajax krijgen het in de slotfase van de topper in Eindhoven met elkaar aan de stok. Dumfries noemt Tadic naar verluidt een 'pussy' en Tadic zegt iets over de moeder van de PSV'er.