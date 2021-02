Moord op klusjesman in Beuningen was vergissing

De moord afgelopen zomer op de Nijmeegse klusjesman Mehmet Kilicsoy (49) was het gevolg van een vergissing. Dat bevestigt de politie naar aanleiding van berichtgeving door De Telegraaf. Volgens de politie wijst alles erop dat iemand anders het doelwit was.

Het slachtoffer werd op maandag 6 juli 's ochtends in het centrum van Beuningen onder vuur genomen door twee gemaskerde mannen. Die gingen ervandoor in een wit bestelbusje en stapten later over in een zwarte Renault Megane. Tot op heden zijn er geen verdachten opgepakt.

Niets verdachts

Volgens de politie zijn alle gangen van Kilicsoy nagegaan. "Op geen enkele manier is gebleken dat hij betrokken was bij criminele activiteiten", zegt een woordvoerder. "We hebben niets verdachts gevonden. Alles bij elkaar is het voor ons aannemelijk dat het om een vergissing ging. We gaan uit van een persoonsverwisseling." Wie dan wel het doelwit was, zegt de politie niet te weten.

Voor de familie Kilicsoy was van meet af aan duidelijk dat het slachtoffer niets te maken had met het misdaadmilieu. De familie is opgelucht dat zijn naam is gezuiverd, maar hoopt nog steeds dat de daders worden opgepakt. "Met de overtuiging dat dit per vergissing is gebeurd, wil ik dat de mensen die meer weten, dit nu vertellen", zegt zijn weduwe tegen De Telegraaf.

Opsporing Verzocht

Dinsdag is er aandacht voor de zaak in het tv-programma Opsporing Verzocht. Opnieuw worden dan beelden getoond van de vluchtauto's en van betrokken personen. De politie hoopt dat dit tot nieuwe herkenningen en tips leidt.