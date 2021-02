Meer zorgen om gamegedrag kinderen, deskundigen waarschuwen voor té strenge regels

Wat is een gezond aantal uren schermtijd voor mijn kind? Dat is de meest gestelde vraag door ouders in coronatijd aan verslavingsinstellingen: "Dit is iets wat we al meerdere jaren zien, maar sinds kinderen tijdens corona meer thuis zitten, lijkt dit verder toe te nemen", zegt Laura DeFuentes, onderzoeker bij verslavingsinstelling Novadic-Kentron. Verslavingsinstellingen Tactus en ouderorganisatie Bureau Jeugd en Gezin zien dezelfde tendens.

Volgens Steam, een platform voor computerspellen, werd er 50 procent meer gegamed in 2020 in vergelijking met het jaar ervoor. Om ouders en jongeren laagdrempelig te kunnen adviseren over wat zorgwekkende signalen zijn, heeft onderzoeksbureau Trimbos-instituut een chatfunctie op de website geplaatst. Verslavingsinstelling Tactus opende aan het begin van de coronapandemie een advieslijn en hield in november een digitale ouderbijeenkomst, waar het thema schermtijd en gamegedrag hot topics waren onder de ruim 4000 deelnemende ouders.

"Ouders maken zich zorgen, dat werd wel duidelijk", zegt initiatiefnemer Gijs van Houwelinge van Tactus. "Maar hoe zorgelijk het daadwerkelijk is, is moeilijk te zeggen. Het is een rare tijd en een raar jaar. Je moet toch wat, dus ga je gamen, iets wat veel jongeren leuk vinden. Wat het risico ervan is, hangt af van of ze er na deze coronatijd mee doorgaan of niet."

Alles gebeurt nu online

Atie Heijstek uit Katwijk is moeder van vier kinderen. Ook zij zit soms met de handen in het haar als het om de schermtijd van haar thuiswonende pubers van 15 en 18 jaar gaat. "Ik snap het allemaal best wel met de beperkingen door corona, maar jongens, kunnen we alsjeblieft nog normaal praten met elkaar?"

Haar kinderen zitten vanwege corona iedere dag uren naar het scherm te kijken: