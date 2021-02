Klaver wil onderzoek naar beschuldigingen van seksueel misbruik tegen Graus

GroenLinks-leider Jesse Klaver wil dat het bestuur van de Tweede Kamer onderzoek doet naar de beschuldigingen van seksueel misbruik aan het adres van PVV-Kamerlid Dion Graus. In het programma Buitenhof zei hij dat hij het "100 procent eens" is met zijn vertrekkende fractiegenoot Kathalijne Buitenweg, die donderdag als eerste voor zo'n onderzoek pleitte.

NRC schreef twee weken geleden dat Graus gedurende meerdere jaren zijn toenmalige vrouw en fractiemedewerker aanzette tot seks met zijn particuliere beveiligers. Die gedwongen seks zou ook hebben plaatsgevonden in het gebouw van de Tweede Kamer. De krant schreef het stuk op basis van een dossier dat wordt onderzocht door de Rijksrecherche.

Politici wilden er niet op reageren, tot Buitenweg donderdag op Facebook het stilzwijgen doorbrak. Buitenweg zei dat met die stilte geen goed signaal werd afgegeven aan mensen die zich hierin herkennen. "We kunnen seksueel geweld alleen effectief bestrijden als we heel duidelijk maken dat het onaanvaardbaar is."

Signaal

Klaver schaarde zich vanmiddag achter Buitenweg. "Welk signaal geven wij aan de rest van Nederland als wij niet opkomen voor het slachtoffer? Ik vind dat er een verantwoordelijkheid ligt bij de Tweede Kamer om te onderzoeken of het slachtoffer voldoende is gehoord, en of er voldoende onderzoek naar is gedaan."

Op de vraag of hij daarmee pleit voor onderzoek door het presidium onder leiding van Kamervoorzitter Arib zei Klaver: "Het presidium moet hier echt goed naar kijken. Wat is hier gebeurd? Op welke wijze is het hier misgegaan? En het allerbelangrijkste is dat we laten merken dat je niet alleen staat als je je mond opendoet."

Volgens hem moet deze zaak "serieus worden opgepakt, zodat recht kan worden gedaan aan het slachtoffer".

Wilders

Graus staat dertiende op de kandidatenlijst van de PVV, waarmee de kans groot is dat hij herkozen wordt. PVV-leider Wilders blijft achter hem staan. Gisteren zei hij in De Telegraaf dat hij Graus "niet voor de bus gaat gooien omdat een krant een paar weken voor de verkiezingen een stuk naar buiten gooit".

Volgens hem heeft hij Graus gevraagd wat er allemaal van waar is, en antwoordde die dat hij het niet gedaan heeft. En gelukkig is Nederland een land waarin je ervan mag uitgaan dat iemand onschuldig is als er geen bewijs en veroordeling is, aldus Wilders.

Wilders zei verder dat hij de ex-vrouw van Graus er niet naar gevraagd heeft, maar dat zij hem wel een mail heeft gestuurd waarin staat dat ze niets met de berichtgeving van NRC te maken heeft.