Russen leggen bloemen voor oppositieleider Nemtsov, herdenkingsmars verboden

In Moskou hebben meer dan 9000 mensen de vermoorde oppositieleider Boris Nemtsov herdacht. Die werd zes jaar geleden vlak bij het Kremlin doodgeschoten. Op de brug waar dat gebeurde, zijn veel bloemen gelegd.

Er is elk jaar een herdenkingsmars door de straten van Moskou, maar die was nu door het stadsbestuur verboden vanwege de coronacrisis. Aanhangers van de oppositie kwamen daarom samen op de brug waar Nemtsov werd vermoord.

Bij de herdenking was ook Joelia Navalnaja aanwezig, de vrouw van oppositieleider Navalny. Aleksej Navalny werd onlangs veroordeeld tot het strafkamp, omdat hij volgens de rechter de voorwaarden van een eerder opgelegde voorwaardelijke celstraf niet heeft nageleefd.

Fel tegenstander van Poetin

Boris Nemtsov, die eind jaren negentig een jaar lang vice-premier was onder Boris Jeltsin, was een uitgesproken tegenstander van president Poetin. Hij werkte aan een rapport dat moest bewijzen dat Rusland direct betrokken was bij de opstand in Oekraïne.

Een paar uur voor zijn dood had Nemtsov in een radio-interview gezegd dat Poetin Rusland in een crisis heeft gestort door zijn "idiote, agressieve en dodelijke oorlogspolitiek tegen Oekraïne".