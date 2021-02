Koeien op geweigerd Middellandse Zee-schip worden geruimd

De Spaanse regering gaat de bijna 900 koeien op een schip dat al twee maanden ronddobbert op de Middellandse Zee afmaken. Meerdere landen weigerden de dieren uit angst voor een blauwtonguitbraak, waarna het schip terugvoer naar de Spaanse stad Cartagena. Ook daar mocht het schip niet meer afmeren.

Een ander Spaans schip met zo'n 1800 runderen wacht mogelijk hetzelfde lot. Ook dat schip is door verschillende landen geweerd vanwege vrees voor blauwtong.

Europese dierenrechtenorganisaties maakten zich de afgelopen weken boos over de behandeling van de dieren, die "in de hel verkeren". Een deel van de kalveren zou al zijn gestorven door hitte, stress en uitputting. Die overleden beesten zouden in stukken zijn gehakt en overboord gegooid.

Alternatieve routes

De kalveren waren bestemd voor de Turkse markt, maar dat land weigerde de twee schepen eind december. Blauwtong, een besmettelijke ziekte die niet overdraagbaar is op de mens, werd vorig jaar op meerdere plekken in Europa vastgesteld. Het virus kan bloedingen bij runderen veroorzaken.

Overigens is volgens de Spaanse autoriteiten het vee niet afkomstig uit Spaanse regio's waar de blauwtongziekte rondwaart.

Beide schepen vertrokken 18 december uit Spanje en zochten na de Turkse weigering een alternatieve locatie. Het ene schip, de Karim Allah, voer naar Libië en de Italiaanse eilanden Sicilië en Sardinië, waar het tevens de toegang werd ontzegd. Het andere, de Elbeik, zette na de weigering tevergeefs koers naar Libië en Egypte. Op dit moment ligt het vast in de haven van Cyprus.