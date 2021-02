Impasse in Armenië: president weigert legerchef te ontslaan na 'militaire coup'

De Armeense president Saskissian weigert het hoofd van de strijdkrachten te ontslaan. Premier Pasjinian wil van hem af, omdat het leger afgelopen week in een verklaring het vertrouwen in de regering opzegde. Dat ziet de Armeense regering als een militaire staatsgreep.

Bron van de onrust is de afhandeling van premier Pasjinian van de oorlog met Azerbeidzjan over het betwiste gebied Nagorno-Karabach. In het vredesakkoord heeft hij delen van het gebied afgestaan aan de aartsvijand. Dat is tegen het zere been van de Armeense oppositie, grote groepen betogers en het leger.

Volgens de militaire leiders heeft de Armeense premier het land "op de rand van de afgrond gebracht". Daarmee heeft Pasjinian bewezen ongeschikt te zijn voor de dagelijkse leiding over het land, schreef het leger in de verklaring.

Die verklaring leek het hoofd van de strijdkrachten dus de kop te kosten, maar volgens de onafhankelijke president Saskissian kan hij niet worden ontslagen. Het ontslagbesluit van de premier was volgens hem ongrondwettelijk. "De president streeft één doel na en dat is het land beschermen (...) en de stabiliteit van het land verzekeren", meldt de persdienst van de president. Volgens Saskissian worden de huidige spanningen in het land niet opgelost door de legerleiding te vervangen.

Oppositie protesteert

De Armeense oppositie eist dat premier Pasjinian zelf zijn vertrek aankondigt. Gisteren demonstreerden zo'n 20.000 aanhangers van oppositieleider Manukyan in de hoofdstad Jerevan. Enkele betogers wierpen daarbij barricades op rondom het regeringsgebouw. Ook vandaag zijn betogers de straat op gegaan.

Manukyan roept daarnaast de politie en veiligheidsdiensten op de beslissing van de legerleiding te steunen.

Reacties uit Moskou en Bakoe

Rusland, dat met een vredesmacht de wapenstilstand in Nagorno-Karabach bewaakt, heeft Armenië opgeroepen het vredesakkoord overeind te houden. Iedereen moet "terughoudend" zijn, zegt president Poetin. De Russische en Armeense ministers van Defensie hebben vandaag met elkaar gebeld.

De Azerbeidzjaanse president Alijev heeft uitgehaald naar Jerevan door te stellen dat "de democratische principes in Armenië zo goed als vernietigd zijn". Overigens staat Azerbeidzjan zelf in de onderste regionen van de Democratie-index van The Economist. Het land bivakkeert tussen totalitaire staten als Wit-Rusland en Venezuela.

Het is onduidelijk hoe de situatie in Armenië zich verder zal ontwikkelen. Premier Pasjinian heeft formeel vijf dagen om het ontslag nogmaals in te dienen, waarna de president het decreet moet accepteren of aanvechten via het Grondwettelijk Hof, schrijft het Russische persbureau Tass.