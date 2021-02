4993 nieuwe besmettingen, gemiddelde stijging zet onverminderd door

Het goede nieuws is dat het aantal overledenen sinds kort weer daalt, na een periode waarin de sterfte licht toenam. Deze keer werden bij het RIVM 41 overleden covid-patiënten gemeld. Gisteren waren dat er 65. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 49 doden per dag; duidelijk minder dan de 59 doden per dag de week daarvoor.