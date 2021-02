Fout Belastingdienst: te veel toeslag betaald aan arbeidsmigranten

De Belastingdienst keert al jaren duizenden euro's teveel toeslag uit aan arbeidsmigranten. Het gaat mis doordat de dienst toeslagen toekent op basis van fouten in eigen systemen. Daar weet de Belastingdienst al sinds 2016 van, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

Ten onrechte behandelt de Belastingdienst veel arbeidsmigranten als alleenstaanden. Daardoor krijgen ze tot maximaal 3240 euro meer kindgebonden budget (KGB). Vrijwel iedereen die in Nederland kinderbijslag krijgt, ontvangt automatisch een KGB-toeslag. Voor alleenstaanden is die toeslag hoger.

Maar arbeidsmigranten hebben vaak een partner in hun land van herkomst. Dat melden ze volgens de regels bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) waar kinderbijslag wordt aangevraagd. Maar de Belastingdienst gaat in de fout door alleen in de eigen systemen te kijken met vaak incomplete informatie, en niet niet in het SVB-systeem.

Alarmbel

Op het moment dat het gezin van een arbeidsmigrant naar Nederland komt en zich bij een gemeente inschrijft, gaat er een alarmbel af en beginnen de problemen, schrijft RTL. Dan moet het teveel uitgekeerde bedrag binnen twee jaar worden terugbetaald. Dat gaat om duizenden en soms tienduizenden euro's.

De Belastingdienst zegt dat de regeling geautomatiseerd is. Doordat van arbeidsmigranten de gegevens vaak niet compleet zijn, gaat het mis, zegt de fiscus.

Honderden per jaar

Er zijn zo'n 15.000 mensen met een gezin in het buitenland met een kindgebonden budget. 5000 van hen werden door de Belastingdienst beschouwd als alleenstaande ouder en kregen maximaal 3240 euro extra per jaar, meldt RTL NIeuws.

Jaarlijks zijn er enkele honderden mensen die geld moeten terugbetalen.

De problemen spelen al jaren. Aanvankelijk waren vooral vluchtelingen de dupe van de fout van de Belastingdienst.