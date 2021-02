Spermadokter Karbaat ook beschuldigd van misbruik

Jan Karbaat, de vruchtbaarheidsarts die tientallen kinderen met zijn eigen sperma verwekte, wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van misbruik. Karbaat, die in 2017 overleed, misbruikte en intimideerde hen op de behandeltafel, vertellen ze in de documentaireserie Het zaad van Karbaat.

"Het is een voorbeeld van #MeToo en een man die misbruik heeft gemaakt van zijn machtspositie", vertelde maakster van de documentaireserie Miriam Guttmann eerder al in NPO Radio1-programma Met het Oog op Morgen. "Het is heel schokkend en heel belangrijk om aan het licht te brengen."

In de documentaire vertellen de oud-cliënten dat Karbaat bij inwendige onderzoeken vaak seksueel getinte opmerkingen maakte. Ook zat Karbaat aan de borsten van een vrouw tijdens de inseminatie. Een andere vrouw raadde hij aan klaar te komen na de inseminatie. Een ander vertelt over hoe Karbaat haar probeerde te penetreren en vervolgens op haar buik klaarkwam.

Karbaat had een vruchtbaarheidskliniek in het Zuiderziekenhuis in Rotterdam en MC Bijdorp in Barendrecht. Hij hielp mensen met een kinderwens door kunstmatige inseminatie met sperma van anonieme donoren. Een aantal jaren geleden kwam naar buiten dat Karbaat ook vrouwen met zijn eigen sperma insemineerde: tientallen donorkinderen werden door hem verwekt.

De driedelige serie Het zaad van Karbaat is vanaf maandag 20.30 uur te zien op NPO2.