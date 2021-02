Tienduizenden extra mensen nodig in de energietechniek, maar aantal studenten daalt

Op dit moment is er al een groot tekort aan technisch personeel. Techniek Nederland, de vertegenwoordiger van bedrijven in de installatiebranche, schat het huidige tekort op 20.000 arbeidsplaatsen. Het totaal aantal openstaande technische vacatures bedroeg in het derde kwartaal van het afgelopen jaar 56.300.

Ondertussen moeten alle kantoorgebouwen in 2023 beter geïsoleerd zijn en minimaal energielabel C hebben. Voor 2030 moeten er 1,5 miljoen woningen verduurzaamd worden, moeten er zo'n 6500 windmolens gebouwd zijn en staan er als het goed is in Nederland 1,7 miljoen laadpalen voor elektrische auto's.

Stijging techniekbanen ondanks corona

Al deze dingen gaan niet gebeuren als er geen mensen zijn om het werk te doen, zegt voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland. "Het tekort van 24.000 mensen in de duurzame energiesector is nog maar een deel van het probleem. We hebben ook nog bakken met werk in andere sectoren de komende tijd zoals de zorg, de infrastructuur, mobiliteit en datacenters. Zelfs in de coronaperiode hebben we een werkgelegenheidsgroei van 2 procent en zijn er 600 nieuwe zzp'ers aangenomen."

Ook Terpstra wijt een belangrijk deel van het probleem aan het imago van het technisch onderwijs. "Ouders willen graag een havo-vwo-advies en zien het vmbo als het afvalputje van het onderwijs. Daarmee doen ze hun kinderen tekort. Bij ons zit het werk en in de financiële sector gaan banen verloren." Terpstra pleit voor een 'deltaplan' voor techniekonderwijs in de komende kabinetsperiode en heeft zelf een tienpuntenplan opgesteld.