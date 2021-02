Vader redt drie jonge kinderen na zolderbrand in Haaren

Een man heeft gisteravond zijn drie jonge kinderen gered toen op de zolder van hun huis brand was uitgebroken. De kinderen lagen boven te slapen.

Bij de brand in het Brabantse Haaren sloegen de vlammen uit het dak. De vader raakte bij zijn reddingsactie lichtgewond aan zijn been. Hij is behandeld door ambulancepersoneel.

De brand in het huis aan de Kerkstraat is mogelijk ontstaan door een houtkachel. Brandweerkorpsen uit onder meer Haaren, Oisterwijk en Tilburg zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Tegen tienen was de brand onder controle, er was toen nog wel veel rook.