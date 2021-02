400 gevangenen ontsnapt in Haïti, gevangenisdirecteur en bendeleider komen om

In Haïti zijn donderdag zo'n 400 gedetineerden ontsnapt uit de Croix-des-Bouquets-gevangenis in hoofdstad Port-au-Prince. Bij gewelddadigheden rond de ontsnapping zijn 25 mensen om het leven gekomen, hebben de autoriteiten vrijdagavond bekendgemaakt. Onder de doden zijn de gevangenisdirecteur en een beruchte Haïtiaanse bendeleider.

Die bendeleider, Arnel Joseph, kwam een dag na de ontsnapping om in een vuurgevecht met de politie. Joseph reed vrijdag op een motor door de stad L'Estère, op zo'n 100 kilometer van Port-au-Prince, toen hij bij een controlepost werd opgemerkt. Nadat hij een pistool tevoorschijn had gehaald werd hij door agenten doodgeschoten.

Joseph gold als een van de meest gezochte bendeleiders in Haïti, tot hij in 2019 werd gearresteerd op verdenking van moord, verkrachting en ontvoering.

Burgerslachtoffers

Volgens de Haïtiaanse autoriteiten zijn zestig gevangenen inmiddels weer opgepakt. De politie is nog bezig met het identificeren van alle dodelijke slachtoffers, meldt een woordvoerder van de regering.

Behalve de gevangenisdirecteur en Arnel Joseph kwamen zes gedetineerden bij de ontsnappingspoging om het leven. "Onder de doden zijn ook vreedzame burgers die zijn aangevallen door vluchtende gevangenen", zegt de woordvoerder.

Beveiliging

De gevangenisuitbraak is de grootste in Haïti in de afgelopen tien jaar, maar zeker niet de enige. In 2014 wisten meer dan 300 gedetineerden te ontsnappen uit de Croix-des-Bouquets-gevangenis. Daarna beloofden de autoriteiten dat de beveiliging zou worden opgeschroefd, maar het is onduidelijk of dat is gebeurd. In de gevangenis in Port-au-Prince zitten zo'n 1500 mensen vast.