Zoommeeting van 200.000 boeddhisten op scherm van 280 meter lang

In Thailand is een videomeeting gehouden met meer dan 200.000 deelnemers. Boeddhisten vierden vandaag Magha Puja, een belangrijke gedenkdag. Normaal gesproken komen er op deze dag honderdduizenden gelovigen bijeen bij de Dhammakaya-tempel in een buitenwijk van de hoofdstad Bangkok.

Omdat massaal fysiek bij elkaar komen vanwege corona nu niet mogelijk is, was er voor mensen de gelegenheid om via Zoom in te bellen. Er was een scherm met een lengte van 280 meter neergezet waarop alle inbellers te zien waren. Alleen duizend monniken in witte gewaden waren op het terrein zelf aanwezig.

Het ritueel begon met een gebed in het Pali, de taal waarin oude boeddhistische teksten geschreven zijn. Daarna was er een ceremonie waarbij de monniken lantaarns omhooghielden en zongen.

Dat zag er zo uit: