Nooit meer een Tupperwareparty, Amerikaans bedrijf stopt verkoop in Nederland

Je zou het een eind van een tijdperk kunnen noemen: over drie dagen stopt het Amerikaanse merk Tupperware met de directe verkoop in Nederland van de kleurige en oerdegelijke kunststof schalen, kommen en bakken. En daarmee komt ook een einde aan de befaamde Tupperwareparty, waarbij consulenten bij een gastheer of gastvrouw thuis de producten laten zien.

Of, beter gezegd, lieten zien. Want corona greep ook hard in bij de Tupperwareparty. Met de achterbak vol dozen bij iemand thuis langskomen, zat er sinds begin 2020 opeens niet meer in.

Tamara is een van die consulentes van het bedrijf. Omdat ze zelf al veel Tupperware in de kast had staan, als medewerker een leuke korting kreeg op nieuwe aanwinsten en omdat ze minder uren kon maken in haar andere baan werd ze april vorig jaar een van de vele consulenten van het bedrijf.

Verbazing en verdriet

"Helaas heb ik die huiskamerverkoop nooit kunnen doen. Mijn verkoop ging via WhatsApp en Facebook", zegt ze. Vandaag kwam ook voor haar het bericht dat het Amerikaanse moederbedrijf stopt in Nederland, omdat het de verkoopcijfers ziet dalen en niet denkt dat dat in de toekomst zal veranderen.

"Na veel beraadslaging, overleg en onderzoek heeft Tupperware Brands de moeilijke beslissing genomen om de directe verkoopactiviteiten in Nederland stop te zetten", schrijft het bedrijf op Facebook. Onder dat bericht staan inmiddels honderden reacties. Ook op andere sociale media delen mensen hun verbazing en verdriet op het besluit om te stoppen.