Viruswaarheid teleurgesteld in uitspraak hof 'maar het was niet onverwacht'

Actiegroep Viruswaarheid noemt het oordeel van het gerechtshof over de avondklok "teleurstellend maar niet onverwacht". Het hof oordeelde vanochtend dat de avondklok niet op basis van de verkeerde rechtsgronden is ingevoerd. Daarmee vernietigt het hof het oordeel van de voorzieningenrechter op 16 februari.

Jeroen Pols, de jurist van de actiegroep die de zaak tegen de Staat had aangespannen, noemde het arrest op een persconferentie het "einde van de rechtsorde". "Mensenrechten worden op ongekende manier opzijgeschoven. Ik verwacht dat de maat vol is voor de advocatuur en juristen en dat ze zien dat er meer aan de hand is."

"Het hof vond de maatregelen proportioneel. Het hof vindt het geen probleem dat de route die de wet voorschrijft niet gevolgd is", somde Pols op. "Ze zien de ongekende inperkingen van de grondrechten niet als een probleem."

Moedig

Hij benadrukte dat de voorzieningenrechter, die de avondklok niet rechtsgeldig vond, "moedig is geweest, wetende wat voor gevolgen de uitspraak zou krijgen". Hij zegt geen vertrouwen meer te hebben in de rechtspraak en de rechtstaat maar wel in de individuele mens.

De persraadsheer zei vanochtend dat de voorzieningenrechter de lat te hoog legde bij de uitspraak. Het hof vond dat er wel degelijk sprake was van een urgente situatie om de avondklok in te voeren. "De coronapandemie is hiervoor voldoende aanleiding." De regering mocht uitgaan van het advies van het Outbreak Management Team.

De actiegroep gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Daarnaast overweegt de groep opnieuw een kort geding aan te spannen tegen de nieuwe spoedwet waarin de avondklok nu beschreven staat.

Volgens Willem Engel heeft de uitspraak van het gerechtshof niks met rechtspraak te maken: